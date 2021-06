Hongkong-activist Agnes Chow vrijgelaten

In Hongkong is activist Agnes Chow vrijgelaten. Eind vorig jaar werd zij veroordeeld tot tien maanden cel voor betrokkenheid bij de massale protesten tegen China. Waarom ze nu na zeven maanden vrijkomt, is onbekend.

Agnes Chow (24) legde na haar vrijlating geen verklaring af aan de massaal toegestroomde pers. Ze werd opgehaald door vrienden en mede-activisten en verdween in een auto: