Speciale Pulitzerprijs voor maker George Floyd-video

Frazier, die de publiciteit grotendeels vermeed sinds het incident, getuigde tijdens het proces tegen Chauvin. Ze vertelde tegen nieuwszender CBS dat de dood van Floyd ook haar leven heeft beïnvloed. Ze was getraumatiseerd door wat ze zag, sliep slecht en kreeg paniekaanvallen als ze een politieauto zag.

"Ik besefte hoe gevaarlijk het is om zwart te zijn in de VS", zei de tiener. "Als ik niet deze video had gemaakt, had de wereld nooit de waarheid geweten. De beelden konden George Floyd niet redden, maar ze zorgden er wel voor dat zijn moordenaar is opgesloten."