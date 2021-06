Aanklagers willen dat oud-agent 30 jaar cel krijgt voor doden George Floyd

Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota willen dat oud-politieagent Derek Chauvin dertig jaar celstraf krijgt vanwege het doden van George Floyd. Chauvin werd eind april op alle aanklachten schuldig bevonden en hoort op 25 juni welke straf hij krijgt. Volgens het Openbaar Ministerie hebben zijn daden "het geweten van het land geschokt".

Chauvins advocaten willen juist dat hij alleen een voorwaardelijke straf krijgt. Volgens hen was de toenmalige agent onbewust van het feit dat hij een misdaad beging en was hij slechts bezig met het uitvoeren van zijn wettige taak.

Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde zwarte man George Floyd, op straat in Minneapolis. De 46-jarige man overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden over de hele wereld tot protesten tegen racisme en politiegeweld. Na het incident werd Chauvin ontslagen bij de politie.