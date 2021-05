Familie George Floyd ontmoet president Biden jaar na sterfdag

De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen op het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 46-jarige Floyd door een politieman werd gedood bij zijn arrestatie in Minneapolis. In die stad en ook in Houston, waar Floyd ligt begraven, zijn herdenkingen.

De dood van de zwarte Amerikaan door toedoen van een witte agent ontketende een wereldwijde protestgolf tegen politiegeweld en racisme. Ook in Nederland waren verschillende grote anti-racismeprotesten, waaronder op de Dam.

Nieuwe politiewet nog niet door Senaat

In het Witte Huis spreekt Biden achter gesloten deuren met Gianna, de 7-jarige dochter van George Floyd, haar moeder en Floyds broers en zussen en verdere familie. De verwachting is dat hij het met hen onder meer heeft over de voortgang van de nieuwe politiewet die Floyds naam draagt.

Biden had de wet, die bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde wurggrepen verbiedt op landelijk niveau, voor vandaag willen tekenen. De wet werd in maart aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt nog volop onderhandeld.

De Democraten hebben tien Republikeinen nodig om een blokkade door tegenstanders te doorbreken en de wet te kunnen aannemen. Heet hangijzer is de afschaffing van een vorm van immuniteit voor individuele politiemensen. Republikeinen willen die regeling behouden, terwijl progressieve Democraten er per se van af willen.

De agent die George Floyd ombracht, werd vorige maand op alle aanklachten schuldig bevonden. Derek Chauvin hoort naar verwachting eind volgende maand wat zijn straf wordt. Hij kan tientallen jaren achter de tralies verdwijnen.