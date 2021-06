Verdachten van Moria-brand voor de rechter, veel kritiek op rechtszaak

Brand

Kamp Moria ging in september 2020 in vlammen op. In het kamp woonden toen 12.500 migranten, terwijl er maar plek was voor 3000. Ook was het kamp in lockdown vanwege een corona-uitbraak. Voor zover bekend vielen er geen doden.

Ruim 5500 van de kampbewoners zijn ondergebracht in een tijdelijk kamp, bij Mavrovouni. Dit kamp overstroomde in de winter meerdere keren, waardoor het in een modderpoel veranderde.

Ook zijn duizenden mensen naar andere kampen op het vasteland gebracht. Daarnaast hebben sommige EU-lidstaten minderjarige en kwetsbare migranten opgevangen. Nederland heeft honderd mensen opgevangen.