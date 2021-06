Uitgescholden, genegeerd en gepasseerd: de opvallendste fragmenten uit Omtzigts memo

Pagina 14:

Het was pijnlijk voor mij om te lezen dat er in die tijd niet één (CDA) bewindspersoon is geweest die een keer gezegd heeft: "hé jongens, die Omtzigt is lastig, werkt samen met de SP, maar hij heeft een púnt, dus laten we zijn inhoudelijke punt eens serieus nemen".

En, veel belangrijker nog - want het gaat in deze zaak per slot van rekening helemaal niet om mij - "laten we met grote urgentie naar de ouders en hun kinderen kijken". Helemaal niets daarvan. Bij mij is daar iets geknapt.