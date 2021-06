Knops maant Curaçao tot spoed: zonder aanpak ministersalarissen geen nieuwe steun

Curaçao hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuw steunpakket, zolang het de ministersalarissen niet heeft aangepakt. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in een brief aan een Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Tot dat besluit kwam de Rijksministerraad drie maanden geleden al, maar in de tussentijd heeft het eiland volgens Knops weinig actie ondernomen.

Een van de eisen die Nederland stelde, is dat politici 25 procent van hun loon moesten inleveren en alle medewerkers in de (semi)publieke sector 12,5 procent. Volgens Knops heeft het Curaçaose parlement de wetgeving rond deze eis nog steeds niet geregeld.

Dat betekent dat het eiland niet hoeft aan te kloppen voor nieuw geld. "Aangezien genoemde wetgeving al geruime tijd goedgekeurd had moeten zijn, heeft de Rijksministerraad besloten dat Curaçao pas weer in aanmerking komt voor liquiditeitssteun als de wetgeving is vastgesteld en in werking is getreden", schrijft Knops.

Gesjoemel met salarisschalen

Volgens Knops heeft de regering van inmiddels demissionair premier Rhuggenaath de salarissen van ministers in een hogere schaal geplaatst om vervolgens de korting door te voeren. Per saldo gaan de ministers er juist op vooruit.

"Netto onder de streep wordt wel keurig afgerekend met Nederland, maar door de hogere salarisschaal en dus hoger brutoloon konden ministers en Statenleden zich op een heel onverwachte manier toch rijker rekenen", zegt correspondent Dick Drayer.

"Pensioenen en wachtgelden worden immers berekend op basis van het brutoloon. Omgerekend zorgt de schaalverhoging voor een verhoging van de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket van bijna 10.000 euro per jaar per minister."

Hervormingen

Het kabinet en Curaçao zijn al tijden met elkaar in overleg over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt: het kabinet wil de landen bijstaan, maar vindt dat Curaçao ook zelf maatregelen moet nemen om de economie sterker te maken.

In ruil voor strenge hervormingen kreeg Curaçao liquiditeitssteun in delen. De afgelopen maanden had het eiland volgens het College financieel toezicht zelf genoeg in kas. Daardoor hoefde het geen beroep te doen op een nieuwe tranche. Met achter zich een enorme financiële klap door de coronacrisis, ziet het ernaar uit dat dit binnenkort wel weer nodig is.

Knops zei eerder dat Curaçao "betekenisvolle stappen" heeft gezet, maar dat het nog niet aan alle voorwaarden heeft voldaan. Volgens Knops zijn over de meeste eisen van het kabinet wel besluiten genomen en worden die ook uitgevoerd, maar ze moeten nog wettelijk worden vastgelegd, zoals de salariskortingen.

Nieuwe regering

De bewindsman schrijft ook in gesprek te zijn gegaan met demissionair premier Rhuggenaath. De voorwaarde blijft onverkort een korting van 25 procent op de arbeidsvoorwaarden van ministers en Statenleden.

"Met het aantreden van de nieuwe regering-Pisas, vermoedelijk deze week, is het nog maar de vraag of daaraan snel wordt voldaan", zegt Drayer. "Pisas kan geen kant uit: zijn partij wil niet af van het Nederlandse geld, maar wel van de bijbehorende Nederlandse bemoeienis. Knops heeft van begin af aan gezegd dat het een niet zonder het ander gaat."

Aruba en Sint-Maarten

Aruba en Sint-Maarten werd dezelfde voorwaarden opgelegd. Aruba heeft als enige eiland aan alle eisen voldaan, zegt Knops. De Ombudsman van Sint-Maarten heeft de eisen eerst nog voorgelegd aan het Constitutioneel Hof. Pas drie weken na de uitspraak van het hof, kan het parlement pas aan de slag met de aanpassingen.

"Mij heeft nog geen bericht bereikt dat Sint-Maarten naar aanleiding van deze zaak de kortingen op de arbeidsvoorwaarden niet meer uitvoert", aldus Knops.