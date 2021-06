Weer tonnen voor korhoenders die dood blijven gaan op de Sallandse Heuvelrug

Tegenstanders van het importeren pleitten voor een andere aanpak. "Wij denken dat het beter is om eerst de habitat helemaal geschikt te maken voor de vogel en als dat klaar is, de vogel weer hierheen te halen", zegt Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland. Hoewel dit betekent dat het korhoen tijdelijk uitsterft in Nederland, is dat volgens hem de beste optie.

Hij vindt dat de provincie en het Rijk natuur de voorrang moeten geven en de stikstofuitstoot in het gebied moeten terugdringen. "Boeren die in het gebied leven, hebben nog steeds niet de opdracht gekregen om op een andere manier te gaan boeren. De natuur heeft altijd op de tweede plaats gestaan."

Evaluaties

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wordt over vijf jaar weer geëvalueerd. "Ik denk we alles moeten proberen wat mogelijk is, maar we moeten wel realistisch moeten blijven over of het lukt. Als het na deze vijf jaar weer niet gelukt is, moeten we ons echt afvragen of we moeten doorgaan."

Verder houdt de provincie in 2022 het Natura2000-beheer tegen het licht. Daaruit moet naar voren komen wat er precies moet worden verbeterd in het gebied en of de provincie door moet gaan met het importeren van het korhoen.