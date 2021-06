Bijna 30.000 Nederlanders deden mee in GameStop-hype

Bijna 30.000 Nederlandse beleggers handelden tussen januari en maart in het aandeel van GameStop. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een analyse. De gamewinkelketen was in die periode onderdeel van een wereldwijde beursgekte tussen kleinere beleggers en grote institutionele beleggers, die laatsten speculeerden op een koersdaling.

Gebruikers van online platform Reddit dreven in eerste instantie de prijzen op door het aandeel massaal te kopen. Hierdoor steeg het aandeel en maakten de grote beleggers verliezen. De koers van GameStop schommelde van half januari tot half maart tussen de 17 en 350 dollar.

Uit de analyse van de AFM blijkt dat een grote groep jonge beleggers in Nederland meedeed met de hype. De gemiddelde leeftijd van die beleggers was 31 jaar oud. En zij investeerden flinke bedragen in het aandeel. De helft van de beleggers kocht voor meer dan 916 dollar (751 euro) aandelen GameStop. Ten minste veertig beleggers kochten voor meer dan 1 miljoen dollar (820.000 euro) aandelen.

Impact op levensstijl

Volgens de AFM toont de hype rond GameStop aan dat "beleggers beïnvloed kunnen worden om een investering te doen schijnbaar zonder objectieve en/of fundamentele gronden in acht te nemen". Geen van de beleggers had eerder in het aandeel gehandeld. Uit eerder Brits onderzoek bleek dat voor bijna twee derde van jonge beleggers een aanzienlijk verlies een forse impact zou hebben op hun levensstijl.

De gemiddelde aankoopprijs voor Nederlandse beleggers was 189 dollar per aandeel. Voor sommige beurshandelaren was het GameStop-aandeel het meest verhandelde aandeel. Na een dip is de koers weer opgeklommen tot 300 dollar, nog steeds een bijzonder hoge waardering. Een jaar geleden was het aandeel minder dan 5 dollar waard.

GameStop maakt vandaag na het sluiten van de beurs in de VS de kwartaalcijfers bekend.