Gezondheidsraad: vaccineer kinderen uit risicogroepen met Pfizer

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Naar alle waarschijnlijkheid neemt demissionair minister De Jonge het advies over.

Het gaat om kinderen die elk jaar worden uitgenodigd voor een griepvaccinatie en kinderen met obesitas. Artsen mogen in uitzonderlijke gevallen zelf vaststellen of een kind een vaccinatie moet krijgen.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is voldoende veilig, schrijft de raad in het spoedadvies aan De Jonge.

Chronische aandoening

Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, zegt de raad. Ook worden sommigen beperkt in hun dagelijks leven, uit vrees voor de gevolgen van een besmetting. "Vaccinatie levert deze kinderen zowel directe als indirecte gezondheidswinst op."

Om kinderen vanaf 12 jaar uit risicogroepen te beschermen die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, adviseert de Gezondheidsraad zogeheten ringvaccinatie. Dat wil zeggen dat alle huisgenoten vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. Ook adviseert de raad om gezonde kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren als een ouder om medische reden niet gevaccineerd kan worden, bijvoorbeeld vanwege een niertransplantatie.

Gezonde kinderen

Voor een advies over het vaccineren van gezonde kinderen is een afzonderlijke afweging nodig, schrijft de raad. Dat advies volgt later.

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen van 16 en 17 jaar met een hoog medisch risico te vaccineren.