Nog geen lijn in formatie, morgen komen Volt en SGP langs bij Hamer

Informateur Hamer ontvangt morgen behalve VVD-leider Rutte ook de fractievoorzitters van Volt en de SGP, Dassen en Van der Staaij, voor individuele gesprekken. Onduidelijk is nog waarom deze twee kleinere partijen zijn uitgenodigd.

De afgelopen dagen hield Hamer gezamenlijke gesprekken met Rutte, D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra. Van die partijen wordt verwacht dat ze in ieder geval deel gaan uitmaken van het nieuwe kabinet, aangevuld met andere partijen. Vanmiddag sprak Hamer afzonderlijk met Hoekstra en met Kaag.

Hoekstra zei na afloop dat hij zich nog steeds kan voorstellen dat het CDA in de oppositiebanken terechtkomt. Het is volgens hem nog steeds niet zo dat zijn partij is aangesloten bij het 'motorblok' van de winnaars van de verkiezingen, VVD en D66.

'Motorblok'

Eerder liet Hoekstra wel weten dat hij, net als de VVD, in ieder geval niets voelt voor samenwerking met zowel PvdA als GroenLinks. Die twee partijen houden elkaar vast in de onderhandelingen. Hoekstra opperde eerder een coalitie met JA21 of de ChristenUnie. Maar wie uiteindelijk daadwerkelijk aan de formatietafel gaat zitten, is volgens hem niet besproken. "Dat is niet voor nu."

D66-leider Kaag wilde na haar gesprek niet zeggen hoe lang deze fase van de kabinetsformatie nog mag duren. "Mevrouw Hamer maakt gepaste haast." Kaag heeft goede hoop dat de informateur spoedig met advies zal komen over welke partijen de onderhandelingen zouden moeten beginnen.

Hamer had van de Tweede Kamer de tijd gekregen tot afgelopen zondag om haar werkzaamheden af te ronden, maar vorige week vroeg ze om meer tijd.