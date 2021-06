Wilders: ik heb geen bewijs tegen Graus, er is geen aangifte gedaan

PVV-leider Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Graus die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, omdat er geen aangifte bij de politie is gedaan. Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie en de rechter moeten beoordelen of er sprake is van strafbare feiten.

"Het is onmogelijk om dat zelf te doen. Ik ben geen strafrechter", zei Wilders in een reactie op recente berichten in NRC-Handelsblad over Graus. "Ik ben met beide handen op de rug gebonden", zegt Wilders.

Hij vindt niet dat hij als leider van een politieke partij een intern onderzoek moet instellen naar de beschuldigingen tegen Graus. Wilders gaat ervan uit dat er sprake is van een veilige werkomgeving binnen de fractie. "Ik heb geen klachten binnengekregen."