Inflatie loopt op naar hoogste niveau in bijna anderhalf jaar

Net als in veel andere landen in de wereld loopt in Nederland de inflatie verder op. De prijzen van goederen en diensten stegen afgelopen maand met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de hoogste stijging sinds december 2019.

"Tijdens de coronacrisis daalde wereldwijd de inflatie omdat er minder vraag was naar spullen", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Wat je nu duidelijk ziet is dat de economische neergang voorbij is. Het herstel gaat hard en dat gaat doorgaans gepaard met stijgende prijzen en dat is ook nu het geval."

Zo stijgt de prijs van olie en dat zie je terug in de inflatiecijfers. Nederlanders betaalden in mei bijna 20 procent meer voor hun brandstof dan een jaar eerder. Ook de energiekosten stijgen.

Voeding, zoals aardappelen en vers fruit, werd ook duurder. "Dat is volgens het boekje", zegt Van Mulligen. "Tijdens periodes van een opgaande economie stijgen de prijzen van grondstoffen. Dat zag je ook in 2008, vlak voor de kredietcrisis. Een soortgelijk proces is nu gaande."