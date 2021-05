Boodschappen duurder, met uitschieters van 9 procent

Boodschappen zijn duurder geworden vergeleken met een jaar geleden. Volgens marktonderzoeker GfK betalen mensen gemiddeld drie tot vier procent meer, met uitschieters van 9 procent.

Onderzoekers vergeleken de prijzen van producten in supermarkten, bakkers, slagers en andere speciaalzaken. Ze hielden bonnetjes uit het eerste kwartaal van dit jaar naast die van het eerste kwartaal in 2020.

Vooral vlees, salades en brood stegen in prijs. Ook bier, dierenvoer en een bosje bloemen werden duurder. Sommige van deze producten schieten eruit met prijsstijgingen van gemiddeld 9 procent.

Meer huisdieren

De stijging wordt volgens het GfK niet alleen veroorzaakt door inflatie, die 1,9 procent bedroeg. De pandemie is ook een van de oorzaken, zei Norman Buysse van GfK in het NOS Radio 1 Journaal.

De prijs wordt opgedreven omdat meer mensen tijdens de pandemie een huisdier namen en er tegelijkertijd veel vraag is naar wat luxere diervoeding.

Niet alles werd duurder. Zo bleef de prijs voor snoep en koek ongeveer hetzelfde. Veel verzorgingsproducten werden zelfs goedkoper.

De oorzaak daarvan is volgens Buysse wederom de pandemie. Omdat mensen vaker thuiswerken en minder naar buiten gaan, geven ze minder uit aan spullen voor hun persoonlijke verzorging. "Denk aan tandpasta, deodorant of shampoo", zegt Buysse. Er is minder vraag en dan gaat de prijs omlaag.