Nederlanders snoepen meer in coronatijd, vooral chocola, winegums en drop

Ook Rien de Koning, marktonderzoeker van More2Market, bevestigt dat het snoepen thuis enorm is toegenomen. "Met 30 procent. Daartegenover staat dat we in de trein, in de horeca en in pompstations juist een daling zien van 20 procent. Maar ja, dan hou je toch nog steeds 10 procent groei over. De stijging zie ik vooral in supermarkten, speciaalzaken en chocoladewinkels."

Ook online profiteert enorm van de coronacrisis. Volgens ABN Amro is er vorig jaar 46 procent meer snoep verkocht via internet en 75 procent meer chocola. Met name chocoladerepen bleken populair. In 2020 werd er voor bijna 20 miljoen euro aan chocola verkocht bij de online-supers.