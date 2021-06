Opgehaalde Syriëganger en kinderen aangekomen in Nederland

Wie is Ilham B.?

B. wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd, omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Volgens De Telegraaf is ze in 2013 uitgereisd, als 19-jarige, toen ze in Gouda lid was van "een klein, fanatiek clubje van geradicaliseerde jonge vrouwen uit de Haagse regio".

NRC schrijft dat ze in Syrië trouwde met een Antwerpse Syriëganger die voor de politie van IS werkte. Eerst woonde het stel in Aleppo. Daarna verhuisden ze naar IS-hoofdstad Raqqa. Bij de val van het kalifaat vielen ze in handen van de Koerden.

In 2017 gaf B. onder de gefingeerde naam Aisha nog een interview aan de Vlaamse omroep VRT. Daarin zei ze geen spijt te hebben van haar vertrek naar IS. "Ik heb veel geleerd", zei ze. "In Nederland zie je niet veel van de buitenwereld." Verder zei ze te beseffen dat ze in Nederland in de gevangenis zal belanden en hoopte ze op "een tweede kans".