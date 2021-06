RIVM: 2160 nieuwe besmettingen; laagste ziekenhuisbezetting in acht maanden

In veel andere landen landen stemmen de cijfers tot tevredenheid, maar zeker niet overal. In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal besmettingen in een week tijd met twee derde, ondanks het feit dat het overgrote deel van de bevolking inmiddels tenminste eenmaal is gevaccineerd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de Indiase variant van het virus, die daar steeds dominanter wordt. Het VK kent nog wel altijd een lagere besmettingsgraad dan Nederland.

Ook in Suriname is een stevige groei te zien. Zo stevig, dat Nederlands medisch personeel daar komt bijspringen. Ook is Nederland van plan meer vaccins te sturen.