Den Haag gaat woningen in hele stad controleren na grote brand

De gemeente Den Haag gaat steekproefsgewijs woningen in de stad controleren naar aanleiding van de grote brand in de Schilderswijk twee weken geleden. Bij de brand in de Wouwermanstraat raakten veertig woningen onbewoonbaar en liep een moskee flinke schade op. De brandweer had grote moeite om de brand onder controle te krijgen.

Met de steekproef wil Den Haag een goed beeld krijgen van alle woningen in de stad. De binnen- en buitenkant van de huizen wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld de bouwkundige staat, ventilatie, elektrische leidingen en rook- en koolmonoxidemelders.

De gemeente ziet vooral problemen bij woningen die particulier worden verhuurd. "Met name in de kwetsbare wijken zien we misstanden", zei woonwethouder Martijn Balster in het NOS Radio 1 Journaal.

Balster noemt het financieel terugtrekken van de Staat op de woningmarkt als een belangrijke oorzaak van de problemen. "Eerder waren er programma's om de kwaliteit van particuliere woningen te verbeteren. Huiseigenaren dragen nu meer eigen verantwoordelijkheid en dat heeft op sommige plekken tot slechte situaties geleid."

'Bouwvoorschriften niet op orde'

Het onderzoek naar waardoor het vuur zo snel om zich heen kon grijpen loopt nog. Een van de onderzoekers zei eerder al wel tegen Omroep West dat hij gelooft dat het pand niet voldeed aan de bouwvoorschriften. "Dat durf ik al bijna van afstand te constateren."

De brand is niet veroorzaakt door brandstichting, concludeerde het Nederlands Forensisch Instituut gisteren.

Een aantal woningen raakte onbewoonbaar na de brand: