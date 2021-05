Brandweer: Veertig woningen Den Haag onbewoonbaar na grote brand

Ongeveer veertig woningen zijn onbewoonbaar na de brand in een woningblok in de Haagse Schilderswijk. Dat meldt de brandweer aan Omroep West.

De brand brak rond 03.00 uur uit in een woning. Het vuur verspreidde zich snel over het hele blok. Uiteindelijk sloeg het vuur over naar een moskee in het blok. Het gebedshuis raakte ook flink beschadigd.

De brandweer gaf rond 12.45 uur het sein brand meester. Er zijn geen gewonden gevallen.

Hotels

Zeker vijftig bewoners zijn opgevangen. In de loop van de dag worden de woningen gecontroleerd en wordt gekeken hoeveel woningen precies onbewoonbaar zijn.

De gemeente onderzoekt of er hotels in de buurt zijn waar bewoners tijdelijk kunnen verblijven.

Een bewoner van de huizen zegt tegen Omroep West blij te zijn dat er geen slachtoffers zijn gevallen. "Ik heb al mijn buren naar buiten geroepen, ook een zwangere vrouw. Gelukkig is er niemand overleden, dat is echt het belangrijkste. Spullen zijn niet belangrijk, zolang de mensen het maar overleven."

Desondanks zijn de bewoners van de huizen volgens een andere buurtbewoner zwaar getroffen. "Er wonen veel Bulgaren. Zij moesten hun huis verlaten. Ze bewaarden hun geld thuis, dus ze zijn nu alles kwijt."