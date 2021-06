'Duizenden medewerkers vertrokken bij jeugdbescherming'

Het is instellingen niet gelukt om de uitstroom van personeel helemaal op te vangen. Door het ontstane tekort krijgen gezinnen niet altijd de hulp die nodig is. Jeugdzorg Nederland heeft het over vijftien tot twintig kinderen per medewerker en vindt dat een onverantwoord hoog aantal. "Je hoort veel ouders zeggen dat ze een half jaar niemand hebben gezien en dat ze steeds nieuwe jeugdbeschermers krijgen", zegt hoogleraar Jeugdstrafrecht Mariëlle Bruning.

Kinderrechters in Zeeland en West-Brabant maken zich ook zorgen over de jeugdbescherming. Twee maanden geleden luidden de rechters de noodklok omdat er in de regio geen jeugdbeschermers beschikbaar waren. De rechtbank noemde dat "zeer schrijnend".