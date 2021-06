Franse politie haalt 500 migranten weg uit illegaal kamp bij Calais

De politie in Frankrijk heeft in de noordelijke havenstad Calais een illegaal kamp met zo'n vijfhonderd migranten ontruimd. Vanuit Calais proberen migranten illegaal het Kanaal over te steken naar Groot-Brittannië.

Volgens de Franse krant Le Monde verbleven in het kamp Iraniërs en Sudanezen. Onder hen bevonden zich zeker dertig kinderen. Alle mensen zijn ondergebracht in opvangcentra verdeeld over Noord-Frankrijk.

Aan de ontruiming ging een harde confrontatie tussen tientallen migranten en de politie vooraf. De botsingen vonden plaats in de buurt van een ziekenhuis en op de weg naar de zeehaven. Daarvandaan maken veerboten de oversteek naar Engeland.

Zeven agenten liepen verwondingen op, zegt een regionale bestuurder. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis. Hoeveel migranten er gewond raakten is niet duidelijk.

Jungle van Calais

De ontruiming gebeurde op gerechtelijk bevel, met de gewelddadigheden als directe aanleiding. In een verklaring van het regiobestuur staat dat de illegale kampen "ernstige problemen voor de openbare orde veroorzaakten".

Er worden geregeld illegaal opgezette kampen ontruimd door de politie. Maar meestal gaat het om kleinere groepen migranten. In 2016 werd de 'Jungle van Calais' ontruimd. Dat was een illegaal opgezet migrantenkamp met duizenden bewoners.