EU weert Wit-Russische vliegtuigen uit luchtruim en van luchthavens

Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer door het luchtruim van de Europese Unie vliegen en dus ook niet landen op luchthavens in EU-lidstaten. Het Brusselse besluit is een reactie op de door Wit-Rusland afgedwongen tussenlanding in Minsk van een Ryanair-toestel op 23 mei. Aan boord was de kritische journalist Roman Protasevitsj, die uit het vliegtuig werd gehaald en vast werd gezet.

De sluiting van het luchtruim voor Wit-Russische toestellen gaat in om middernacht, staat in een EU-verklaring.

Woensdag kwam het Europese agentschap voor de veiligheid van het luchtverkeer (EASA) al met een richtlijn voor vliegtuigen uit de Europese Unie. Die moeten het Wit-Russische luchtruim mijden tenzij er sprake is van een noodsituatie. Daardoor kunnen sommige vluchten naar Azië wat langer duren en duurder uitvallen.

20 bestemmingen

De Wit-Russische vliegmaatschappij Belavia vloog tot voor kort op 20 bestemmingen in Europa, waaronder luchthavens in Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

De Wit-Russische president Loekasjenko heeft de arrestatie van Protasevitsj verdedigd door te stellen dat de journalist een opstand organiseerde. Hij beschuldigt het Westen ervan zijn regime te willen ondermijnen.

Deze week zond de Wit-Russische staats-tv een interview uit met Protasevitsj dat hoogstwaarschijnlijk onder druk is afgenomen. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken noemde het interview vandaag "een vreselijke vertoning".

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen vorig jaar is ontvlucht, heeft vanuit Polen de G7 opgeroepen samen te werken bij het instellen van nieuwe sancties tegen het regime in Minsk.