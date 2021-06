RIVM waarschuwt: Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen

Het RIVM concludeert na bestudering van eerder onderzoek dat mensen in Nederland te veel van het schadelijke PFAS binnenkrijgen via voedsel en drinkwater.

PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. PFAS wordt bijvoorbeeld gebruikt in de antiaanbaklaag in pannen en om regenkleding waterdicht te maken.

Schadelijker

Uit onderzoek komt naar voren dat PFAS schadelijker is voor de gezondheid dan eerder gedacht. "Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnen krijgen kan dit een negatief effect hebben op het immuunsysteem", zegt het RIVM nu. "Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ziekten. Als dat minder goed werkt kunnen mensen sneller of vaker ziek worden. In hoeverre gezondheidseffecten ook echt optreden is niet te zeggen."

Mensen die groenten en fruit telen binnen een kilometer rond de chemisch bedrijven Chemours in Dordrecht en Custom Powders in Helmond kunnen die producten daarom beter niet eten. De nieuwe kennis over de stoffen was voor het RIVM de reden om de eerdere adviezen opnieuw te bekijken.

In 2018 concludeerde het RIVM nog dat de producten uit moestuinen rondom Chemours konden worden gegeten, maar wel in beperkte hoeveelheden. En in 2019 kwam het tot dezelfde conclusie voor gewassen uit het volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond.

Kraanwater veilig

Het RIVM werkt nu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een Europees traject om de productie van PFAS te stoppen. "Maar omdat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig blijven."

Omdat PFAS in zoveel verschillende voedingsmiddelen voorkomt, kunnen mensen er zelf weinig aan doen om het te vermijden. Het RIVM raadt aan om kraanwater te blijven drinken en gevarieerd te eten, "zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen". Het RIVM raadt het ministerie aan om de normen voor PFAS in kraanwater aan te passen en waar mogelijk de hoeveelheden te verlagen.