Milieuorganisaties maken zich zorgen om voedselverpakkingen vol PFAS

Verpakkingsmateriaal van fastfood zit vol met het giftige PFAS. De stof zit zelfs in verpakkingen die als biologisch afbreekbaar worden gekenmerkt. Dat zegt Stichting Tegengif op basis van eigen onderzoek samen met zeven andere Europese milieuorganisaties.

PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. Het is vooral bekend als antiaanbaklaag in pannen, maar het wordt ook gebruikt om regenkleding waterdicht te maken.

De milieuorganisaties onderzochten wegwerpverpakkingen en wegwerpservies gemaakt van karton, papier en geperste plantaardige vezels in verschillende Europese landen. "Bijna een derde van de geselecteerde verpakkingen blijkt opzettelijk te zijn behandeld met PFAS om ze vet- en waterafstotend te maken", zegt Annelies den Boer van Stichting Tegengif.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Den Boer dat ze "absoluut niet had verwacht dat het ook zit in materialen die als composteerbaar en biologisch afbreekbaar bekend staan". "In verpakkingen gemaakt van bijvoorbeeld geperst suikerriet zaten juist enorme concentraties. Dat baart ons veel zorgen omdat je niet wil dat die stoffen in het milieu achterblijven."

Dubbellaags papier als alternatief

Den Boer maakt zich vooral zorgen omdat mensen de stoffen ook binnenkrijgen. "We krijgen het binnen via het verpakte voedsel. Uit onderzoek blijkt dat vier soorten uit de PFAS-groep het immuunsysteem ondermijnen en zelfs de respons van kinderen op vaccinaties verslechteren", zegt ze.

Volgens Den Boer zijn er wel alternatieven. "Er zijn bijvoorbeeld pizzadozen waar de stoffen niet meer in zitten. Om ervoor te zorgen dat het vet er nu niet intrekt wordt gebruikgemaakt van dubbellaags papier."

Het gebruik van PFAS is niet verboden. "Nederland werkt aan een voorstel om het in te perken", zegt Den Boer. "Het is de bedoeling dat het verboden wordt, maar de vraag is voor hoeveel stoffen dat gaat gelden en hoeveel uitzonderingen er zijn."