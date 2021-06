Herstel sociale functie mbo, leren komt in september wel, zegt Kinderombudsvrouw

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de nog resterende weken van dit schooljaar in te zetten op verbetering van het sociale contact tussen studenten, en niet op het inhalen van onderwijs. Dat is nodig omdat veel studenten het afgelopen coronajaar emotioneel en psychisch in de problemen zijn geraakt.

"Ik heb met name zorgen over het sociaal-emotionele en mentale welbevinden van jongeren in het mbo", schrijft Kalverboer in een brief aan bestuurders in het mbo en minister Van Engelshoven van Onderwijs. "Het bieden van herstel en perspectief aan deze jongeren kan niet wachten tot het nieuwe studiejaar. Op korte termijn is het noodzakelijk dat de sociale functie van school weer wordt hersteld."

Kalverboer schrok van wat mbo-studenten haar de afgelopen weken vertelden. "Ze hebben een gebrek aan motivatie en draaien hun dag- en nachtritme om, omdat de lessen om 10.30 uur ophouden en ze de hele dag nog door moeten", zei ze op NPO Radio 1. "Ze hebben financiële problemen omdat ze hun baantjes zijn kwijtgeraakt. Studenten die al kwetsbaar waren trekken zich nog verder terug van school en de buitenwereld dan ze al deden."

Klas nooit gezien

Door al deze tegenslag kunnen veel studenten het niet meer opbrengen om nog te leren. "Wat ze ook zeggen is: we hebben het juist nodig om elkaar weer te zien. Er zijn leerlingen die zeggen: mij is het hele jaar niet gevraagd hoe het met me gaat. Of: ik heb mijn klas nog nooit gezien."

Daarom vindt Kalverboer het inhalen van schoolwerk nu minder belangrijk. "Daar zijn ze mentaal niet toe in staat." Belangrijk is dat de studenten weer iets van een basis vinden om in september door te gaan. "Dat zit in het organiseren van sociale activiteiten waar ze fysiek bij elkaar kunnen zijn, zodat ze zich weer prettiger gaan voelen."

In de brief vraagt Kalverboer minister Van Engelshoven haar oproep te ondersteunen en de scholen te stimuleren daar naar te handelen.