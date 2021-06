Partijen komen met initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden

Partijen in de Tweede Kamer komen met een initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden. D66, VVD, PvdA en GroenLinks maken samen een wetsvoorstel waarmee het strafbaar wordt om therapieën aan te bieden voor 'homoconversie'.

De Tweede Kamer had het kabinet twee jaar geleden al om een verbod gevraagd, maar vorige week lieten de demissionaire ministers Grapperhaus, De Jonge, Van Engelshoven en Ollongren weten dat dat ze voorlopig niet met een voorstel komen.

Het kabinet wil eerst een onderzoek. Daarbij moet worden bekeken hoe een verbod kan worden gehandhaafd. "Maar ook de keuzevrijheid om in therapie te gaan, moet worden meegewogen", vindt het kabinet.

'Te gek voor woorden'

D66, VVD, PvdA en GroenLinks willen daar niet op wachten. D66-Kamerlid Van der Laan vindt het "te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en onderdrukkend en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen."

VVD'er Van der Woude voegde er in het NOS Radio 1 Journaal aan toe dat "het discrimineren en traumatiseren van homo's niet binnen de vrijheid van godsdienst valt". Ze vindt de therapie middeleeuws en stompzinnig; "We moeten zorgen dat dit nu echt een keer stopt. Het is 2021. Het is nu gewoon klaar."

Eigen keuze?

De partijen zijn bezig met de juridische uitwerking van hun plan en komen later dit jaar met de initiatiefwet. Ze denken nog na over de strafmaat.

Van der Laan benadrukt dat de wet zich niet richt op mensen die de therapie willen ondergaan, maar op degenen die hem aanbieden. "Het gaat vaak om mensen uit een gesloten gemeenschap of om pubers, van wie het de vraag is of het echt hun eigen keuze is om aan de therapie mee te doen", zegt het D66-Kamerlid.

Volgens onderzoek uit 2020 zijn in Nederland zo'n vijftien therapeuten en organisaties die proberen homoseksuelen te 'genezen'.