Meeste middelbare scholen volledig open, vaak wel met dubbel gevoel

Een schoolbestuurder uit Eindhoven denkt ook dat veel leerlingen zichzelf niet zullen testen. De bestuurder heeft mede daarom besloten om de school niet volledig open te laten gaan: "Leerlingen hebben niet de discipline om twee maal per week vanwege het algemeen belang een vervelende handeling uit te voeren. Misschien is het beter om de argumenten van individuele scholen te beoordelen en dan besluiten of je blind gaat handhaven."

Aanpassingen minimaal

Maar ondanks de zorgen gaan de meeste scholen dus volledig open. Daar zien scholen, ondanks de dubbele gevoelens, ook erg naar uit. "Fijn om alle leerlingen weer op school te hebben", klinkt het meermaals. Scholen noemen het hun 'maatschappelijke opdracht' om weer open te gaan en structuur aan leerlingen te bieden.

Een school uit Papendrecht die al open is ziet het positief in: "We werken het hele jaar met een aangepast rooster met kleine klassen, de aanpassingen waren minimaal, één bericht naar leerlingen en wat tafels goed zetten."

Wel worden aanpassingen gedaan voor docenten die zich zorgen maken. "Wie echt niet wil of durft, vlechten we digitaal in het rooster", zegt een schoolleider uit Amersfoort. Een scholengemeenschap uit Delft formuleert het zo: "We gaan zo goed mogelijk open op 7 juni. Maatwerk per school, in de geest van het kabinetsbesluit."