Bonden willen voortgezet onderwijs niet voor de zomer helemaal open

De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening van de middelbare scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en Leraren in Actie dat ze de huidige situatie, waarbij leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten, willen handhaven tot de zomervakantie.

Het kabinet besloot afgelopen weekend na advies van het OMT dat de scholen vanaf 31 mei en uiterlijk 7 juni weer volledig opengaan. "We willen het voor de leerlingen mogelijk maken om nog minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint", zei demissionair minister Slob.

Sceptisch over thuistest

De anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen wordt losgelaten, maar de mondkapjesplicht blijft. Die geldt in het schoolgebouw, maar niet in de klas. Vanaf eind deze week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten. Het OMT stelt dat heropening veilig is, mits scholieren en leraren twee keer per week thuis zo'n test doen.

De bonden zijn sceptisch, omdat in hun ervaring de bereidheid om te testen heel laag is. "Daarbij is het voor een school ook oncontroleerbaar of leerlingen inderdaad twee keer per week een test afnemen én een eventuele uitslag serieus nemen." Ook stellen ze dat de ventilatie op veel scholen nog niet op orde is.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt in een reactie de zorgen van de leraren te begrijpen, maar benadrukt ook dat het heel belangrijk is dat jongeren weer volledig naar school kunnen. "We vragen iedereen, dus óók leerlingen, om hierin verantwoordelijkheid te nemen en twee keer per week thuis een zelftest te doen. Voor je eigen gezondheid, maar ook voor die van je leraren en familieleden. We roepen ouders ook op om hun kinderen hierbij te helpen."