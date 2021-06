Vrijspraak voor ter dood veroordeeld christelijk echtpaar in Pakistan

De vervolging van Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel kreeg internationaal ook veel aandacht, omdat het tekenend zou zijn voor de vergaande gevolgen van de Pakistaanse blasfemie-wetgeving. Die wordt volgens mensenrechtenorganisaties misbruikt voor persoonlijke geschillen en treft vooral minderheden.

"We moet nog zien hoe in Pakistan gereageerd wordt op de vrijspraak", zegt Joseph. Dit soort zaken tegen christenen hebben in het verleden geleid tot onrust in Pakistan. Een bekend voorbeeld is de vervolging van Asia Bibi. Toen zij in 2018 werd vrijgesproken voor blasfemie, gingen duizenden moslimfundamentalisten de straat op.