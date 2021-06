Journalist Boersma schuldig aan liegen over visumaanvraag, maar krijgt geen straf

In 2014 had A. een relatie met Boersma. Toen zij hem hielp met het aanvragen van een Nederlands visum heeft ze in de daarbij horende vragenlijst doelbewust "een rooskleuriger beeld geschetst", zegt de Rotterdamse rechtbank. Dat gebeurde "in een toestand van verliefdheid".

Zo stelde Boersma dat haar vriend een zakenman was in Turkije en een netto maandinkomen had van boven de 2000 euro, terwijl dat niet zo was. Volgens de rechtbank wist Boersma dat A. geen visum zou krijgen als ze het vragenformulier naar waarheid had ingevuld. Dat maakt haar schuldig aan valsheid in geschrifte.

Turkije uitgezet

Het OM had een taakstraf geëist tegen Boersma. De rechtbank zegt dat zo'n straf "gezien de ernst van het feit" ook op zijn plaats zou zijn.

Maar de rechtbank houdt rekening met verzachtende omstandigheden. Zo gaat het om een oud feit en is de journalist nooit eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Verder is Boersma door de zaak haar correspondentschap in Turkije verloren en heeft ze "aanzienlijke schade" geleden, stelt de rechtbank. Daarom krijgt ze geen straf opgelegd.

Boersma werkte voorheen als correspondent in Turkije voor onder meer het Financieele Dagblad. Begin 2019 werd ze dat land uit gezet, omdat het Nederlandse OM informatie over haar had opgevraagd.