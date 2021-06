HRW: mensenrechten in Kalimantan geschonden door palmolie-industrie

Ward Berenschot is onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde in Leiden. Hij zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de oppervlakte van palmolieplantages in het land elke tien jaar verdubbelt. "Sinds eind jaren 90 heeft de palmolie-industrie een grote vlucht genomen."

Hij ziet ook dat wetten niet goed worden nageleefd. "Zo zijn er regels voor palmoliebedrijven dat de lokale bevolking moet instemmen met de aanleg van een nieuwe plantage. En er zijn regels voor een soort winstdeling met de omwonenden." Uit zijn eigen onderzoek blijkt dat er in meer dan 40 procent van de conflicten helemaal niets werd gecompenseerd. "Mensen zijn afhankelijk van het land, dus dan is het een enorme financiële klap."

Geen reactie regering

HRW sprak met meer dan 90 bewoners uit de drie dorpen. Die dorpen werden aangelegd voor mensen van het eiland Java. Vanwege overbevolking werden die naar Kalimantan gebracht. "En vervolgens twintig, dertig jaar later wordt die grond ingenomen door die bedrijven", zegt Berenschot. "Nu moeten die mensen ineens weer een andere inkomstenbron vinden."

Zowel palmoliebedrijf PT Sintang Raya, de holdings daarboven en de Indonesische regering heeft niet gereageerd op de onderzoek van Human Right Watch.

NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over palmolie: