Agentschap waarschuwt: zonnepanelen gevaar voor communicatie hulpdiensten

Het groeiend aantal zonnepanelen in Nederland vormt een risico voor de communicatiesystemen van hulpdiensten. Dat staat in het jaarbericht van het Agentschap Telecom, waarover Het Financieele Dagblad schrijft. Het gaat onder meer om C2000, dat wordt gebruikt door politie, brandweer en ambulancediensten, maar ook om systemen die in de scheepvaart en voor het vliegverkeer worden gebruikt.

De onderdelen van zonnepanelen, zoals kabels en omvormers, functioneren als een soort antenne die ruis kan veroorzaken op netwerken van hulpdiensten. Nu er op Nederlandse daken steeds meer zonnepanelen komen, neemt het risico op verstoringen toe.

Het Agentschap Telecom zegt dat er problemen zijn gemeld bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten die er in Nederland staan. Die worden nu onderzocht, zegt Erik Lucas van het Agentschap in het FD.

Tips

Het is aan producenten en installateurs om ervoor te zorgen dat hun apparatuur geen problemen veroorzaakt. Volgens het Agentschap voldoen meerdere leveranciers niet aan de wettelijke eisen. In één geval is er een procedure gestart.

Storingen op het C2000-netwerk kunnen ertoe leiden dat medewerkers van hulpdiensten niet goed met elkaar kunnen communiceren, waardoor acties worden belemmerd. Dat zonnepanelen een gevaar vormen voor communicatiesystemen was al wel bekend. Zo moesten uit angst voor verstoringen in 2019 de zonnepanelen op het World Forum in Den Haag een aantal weken worden uitgeschakeld toen er een grote conferentie was.

Het Agentschap Telecom waarschuwt op de website al langer dat zonnepanelen een risico vormen en geeft ook tips om problemen te voorkomen.