Kuipers optimistisch over de zomer: vaccinaties en seizoenseffect doen hun werk

Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam, zei opgelucht te zijn dat de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald. "Ik merk bij alle collega's een zucht van verlichting. Hier keken we naar uit." Volgens hem heeft de zorgsector "veel geleerd van de crisis" en is de sector er "beter uitgekomen". Wel hamerde hij op het belang van structurele opschaling van het aantal IC-bedden. Onder normale omstandigheden hebben de ic-afdelingen 1150 bedden beschikbaar, maar dat is volgens hem te weinig.

In hoeverre de opnames na de zomer weer stijgen, zal volgens Kuipers grotendeels afhankelijk zijn van de vaccinaties. "We moeten rekening houden met enige opleving", zei hij. "We krijgen wellicht weer een klein golfje." De IC-capaciteit - die vandaag werd afgeschaald naar 1250 bedden - zal dan mogelijk weer iets worden opgeschroefd.