Steeds meer covid-verpleegafdelingen kunnen dicht

Overigens betekent het sluiten van de afdelingen niet dat de druk op het verplegend personeel minder wordt. "De afgelopen acht maanden hebben we natuurlijk relatief weinig reguliere zorg kunnen doen", zegt de capaciteitsmanager van het UMC Utrecht, Remco van Lunteren.

"Dat betekent dat de wachtlijsten zijn opgelopen en dat we achterstanden moeten wegwerken. Dat komt bovenop het reguliere aanbod dat we normaal gesproken al hebben. Dus de volgende uitdaging komt eraan."

Ook daling op IC's

Ook op IC's waar mensen met ernstige benauwdheidsklachten worden behandeld gaat het de goede kant op. Dat ziet ook Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

"Yes: ik loop vandaag op een verlaten covidafdeling. Deze extra afdeling hebben we van de week kunnen sluiten omdat de daling is ingezet", schrijft hij op Instagram.