2785 nieuwe besmettingen; ziekenhuisbezetting gehalveerd in maand tijd

1327 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting verder af. Er liggen nu 1327 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1352), van wie 486 op de IC (gisteren: 499), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Eind april lagen er nog ruim 2700 covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarmee is de bezetting in een maand tijd meer dan gehalveerd.