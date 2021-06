Opvallend veel zware ongelukken op de weg: 'Bij mooi weer let je minder goed op'

Van Weelden: "Uit onderzoek is gebleken dat bij goed weer de meeste doden vallen. Bij regen hebben we best veel blikschade, alleen geen zwaargewonden of doden."

Hij zegt dat weggebruikers veel beter opletten bij regen en hagel. "Bij dit weer let je minder goed op. We rijden dan ook harder, want we hebben immers goed zicht. En snelheid is uiteindelijk de grootste boosdoener." Ook maakt het uit dat bij mooi weer geen waarschuwingen worden gegeven als je de weg opgaat.

Meer voetgangers en fietsers

Van Weelden denkt dat het vooral gevaarlijk is dat iedereen zich veilig voelt bij mooi weer. "Negen van de tien keer is dat het grootste gevaar en daar moet je je bewust van worden, en je gedrag op aanpassen."

Volgens Martijn Bouwheer, die trainingen geeft bij het NIV, speelt ook mee dat er met mooi weer meer 'kwetsbare' deelnemers zijn aan het verkeer, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders.