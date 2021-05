Identiteit doden ongeluk N34 bij Borger bekend, nog onderzoek naar oorzaak

Bij het ongeluk van gisteravond op de N34 bij Borger zijn drie inwoners van Drenthe omgekomen en een uit Overijssel. Het zijn een 24-jarige man uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen en een 48-jarige man uit Gramsbergen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Ook zijn er vijf zwaargewonden. Over hun identiteit heeft de politie niets gezegd.

Het ongeluk gebeurde iets voor 21.00 uur. Er waren vijf auto's bij betrokken. Nog steeds is niet duidelijk wat de oorzaak is. Volgens lokale media reed een auto van het talud naast de weg en kwam toen in botsing met de andere auto's, maar dat is niet bevestigd.

Politie vraagt om dashcambeelden

Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. De politie vraagt getuigen om zich te melden, bijvoorbeeld mensen die dashcambeelden van het ongeluk hebben.

Burgemeester Seton van de gemeente Borger-Odoorn ging gisteravond kijken op de plek van het ongeluk en trof een ravage aan. "Ik zag over een lengte van 100 tot 150 meter allemaal brokstukken. Voor de hulpverleners was het een zware aanblik, zij hebben een nazorggesprek gehad", zei Seton in het NOS Radio 1 Journaal.