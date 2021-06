Hoekstra over formatie: verschil met PvdA en GroenLinks samen is groot

Informateur Hamer heeft een gesprek gehad met D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra. "Het was een goed gesprek", zeiden ze. Hoekstra kondigde aan dat hij vanavond weer een gesprek met Hamer heeft, dan samen met VVD-leider Rutte.

"Ik kijk naar de inhoud", zei Hoekstra na afloop. "Onze grote zorgen over de middenklasse, over veiligheid, de belangen van de volgende generatie en een betrouwbare overheid zijn onze punten. En als die niet genoeg aan bod komen dan gaan we de oppositie in, dat heb ik steeds gezegd."

Kaag, sinds kort ook minister van Buitenlandse Zaken, zei weinig over het gesprek. "Ik ga ervandoor, ik heb een NAVO-vergadering." Zij heeft vanmiddag weer een afspraak bij de informateur met Ploumen (PvdA) en Klaver (GroenLinks). Twee partijen waar zij in principe best mee wil samenwerken.

Hoekstra liet juist doorschemeren dat hij de combinatie van PvdA en GroenLinks samen in een kabinet niet ziet zitten. Zij kunnen in combinatie een te groot 'links eisenpakket' neerleggen. "Met die partijen samen is het verschil heel groot. Dat ligt dus niet voor de hand, integendeel."

Vijf tot zes partijen

Bronnen melden verder dat ChristenUnie-leider Segers morgen is uitgenodigd voor een gesprek met Rutte en Hoekstra.

Alles wijst erop dat er voor de kabinetsformatie nog vijf tot zes partijen in het spel zijn. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Bij de VVD en het CDA klinkt dus dat twee linkse partijen in het kabinet in principe onwenselijk is. De ChristenUnie heeft gezegd dat het niet voor de hand ligt om weer te gaan regeren.

Los van de politieke 'kleuren' die het samenwerken in een kabinet bij voorbaat lastig maken, liggen er ook grote inhoudelijke vraagstukken waar partijen het vooraf over eens moeten zien te worden. Het gaat dan om het herstel van de economie, inkomensbeleid, het klimaat- en stikstofbeleid en migratie.

Derde oog

Informateur Hamer kondigde vrijdag aan dat deze week gaat over de vraag wie met wie een nieuw kabinet zou kunnen vormen. "Ik ga mijn derde oog aanzetten", zei ze na een drukke informatieweek waarin ze onder meer met clusters partijleiders sprak over het herstel- en transitiebeleid na corona.

Hamer wil deze week kunnen zeggen welke mogelijkheden er zijn. Het is de bedoeling dat zij voor zondag 6 juni advies uitbrengt over de volgende formatiestappen.