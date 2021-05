Informateur speurt met 'derde oog' naar mogelijke coalitiepartners

Informateur Hamer wil zich volgende week gaan buigen over de vraag wie met wie een nieuw kabinet zou kunnen vormen. "Ik ga mijn derde oog aanzetten", zei ze na een drukke informatieweek waarin ze onder meer met clusters partijleiders sprak over het herstel- en transitiebeleid na corona.

Hamer zal volgende week nog een aantal verdiepende gesprekken voeren over de onderwerpen die de afgelopen weken over tafel zijn gegaan. Om te beginnen nodigt ze de winnaars van de verkiezingen voor de tweede keer samen uit: VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag.

Niet alle partijen worden nog een keer uitgenodigd. Hamer zal in het weekend besluiten wie afvallen. Tijdens de gesprekken met de overblijvers zal ze steeds - met wat ze haar 'derde oog' noemt - kijken welke partijen mogelijk, "op basis van de inhoud", in een nieuwe coalitie kunnen.

Het is de bedoeling dat de informateur voor 6 juni, dus uiterlijk eind volgende week, advies uitbrengt over de volgende formatiestappen. Ze laat ergens volgende week weten of dat gaat lukken, zei ze op een persconferentie. Ze vindt zelf dat ze behoorlijk veel vaart maakt en heel veel wijzer is geworden, sinds de Tweede Kamer haar aanstelde.

Van Haga en Azarkan

Hamer sprak vandaag nog met een groep kleinere fracties uit de Tweede Kamer: Partij voor de Dieren, Volt, Groep-Van Haga, Denk en Bij1. Na afloop stonden de ogenschijnlijke tegenpolen Van Haga en Azarkan (Denk) samen de pers te woord. Ze hadden tot hun eigen verbazing geconstateerd dat er "wel heel veel overeenstemming was" tussen hun ideeën, bijvoorbeeld waar het ging over het herstel van het vertrouwen in de overheid.

De twee vinden dat er nu voldoende gesproken is en dat er stappen gemaakt moeten worden in de formatie. "Vort met de geit", zei Van Haga in navolging van CDA-leider Hoekstra.

Het was de derde keer deze week dat Hamer een 'cluster' partijen ontving. Eerst sprak ze met de leiders van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks. Gisteren was de beurt aan Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en de fractie-Den Haan. Ook PVV-leider Wilders was uitgenodigd, maar hij bedankte omdat hij naar eigen zeggen niks meer wilde toevoegen aan eerdere gesprekken.