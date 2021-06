Veel politie aanwezig rond uitvaart voormalig kopman Satudarah

Er is veel politie op de been rondom de uitvaart van Etou's Belserang, voormalig president van motorclub Satudarah. Vanwege de verwachte grote belangstelling is het gebied rondom de uitvaart aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Daartoe besloten burgemeester Halsema van Amsterdam en burgemeester Poppens van Amstelveen na overleg met politie en justitie. Agenten mogen controleren op het bezit van vuurwerk en optreden tegen motorrijders die Satudarah-logo's op hun kleding dragen. De motorclub is verboden door de rechter.

Nabestaanden van Belserang nemen op verschillende plekken in Amsterdam en Amstelveen afscheid. De uitvaart vindt plaats in Amsterdam-Zuidoost, daarna is de begrafenis op begraafplaats Zorgvlied. Politie, justitie en de gemeenten verwachten dat de uitvaart een paar honderd man trekt.

Rouwstoet

De rouwstoet is rond het middaguur vertrokken vanaf de woning van Belserang in Amsterdam-Zuid. Veel motorrijders zijn gekleed in geel en zwart; de clubkleuren van de verboden motorbende, meldt AT5.

Bij het huis van Belserang werd gisteravond al een eerbetoon gebracht aan de voormalig president. Er werd minutenlang zwaar vuurwerk afgestoken. Ook verzamelden tientallen mensen zich bij een partytent waar harde muziek werd gedraaid.

Belserang overleed vorige week op 46-jarige leeftijd aan een hartstilstand.