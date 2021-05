1 september coronaregels voorbij? 'Ik had me niet vastgelegd op deze datum'

De Jonge zelf erkende dat er nog een paar belangrijke voorwaarden zijn voordat verlichtingen mogelijk zijn. De vaccinatiegraad moet hoog zijn en nieuwe varianten kunnen roet in het eten gooien. Maar als iedere volwassene die het wil eind augustus volledig gevaccineerd is, dan denkt de minister "dat we dan echt van de meeste maatregelen af zijn".

Dekkers somt nog meer mogelijke problemen op: leveringsproblemen van de vaccins kunnen vertragingen veroorzaken; de vaccins kunnen na verloop van tijd uitwerken; op de langere termijn kan winterweer de verspreiding weer makkelijker maken.

"Het is een politiek statement, geen wetenschappelijk. Hij wil mensen misschien beloven dat het leven weer normaal wordt. Op dit moment is er genoeg goed nieuws: de cijfers gaan de goede kant op, er zijn al versoepelingen. Dan is dit goednieuwsbericht niet nodig."

Testen

De epidemiologen onderstrepen daarnaast dat de terugkeer naar het oude normaal niet in één klap zal gaan. Zo verwacht Tostmann dat het nodig zal blijven veel te testen. "Op het moment dat er in een bepaald gebied dingen gebeuren die je liever niet ziet, wil je het snel kunnen oppikken. De enige manier waarop dat kan, is toch veel te blijven testen."

Baidjoe hoopt dat Nederlanders niet massaal weer op wereldreis gaan en zo onbekende varianten mee terugnemen. "Dat was het scenario van vorig jaar: de ziekenhuizen zijn leeg en mensen gaan weer naar allerlei plekken wereldwijd. Het zou fijn zijn als mensen nog even dichter bij huis blijven, en reizigers steekproefsgewijs getest worden, zodat je zicht houdt op wat mensen terugbrengen."

'Basismaatregelen blijven nodig'

Het zou Dekkers daarnaast niet verbazen als mondkapjes of afstandsmaatregelen nodig blijven op plekken waar grote groepen mensen langere tijd bijeen zijn. Ook het OMT houdt er in zijn advies aan het kabinet expliciet rekening mee dat er in de winter "naast het huidig vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven".

Dekkers vindt het daarom onverstandig dat De Jonge doet voorkomen alsof alle mondkapjes op 1 september de prullenbak in kunnen. "Daarmee verschiet hij het kruit dat misschien een maand later bij een opleving nodig is."

Dekkers wil "een toolbox" die gericht kan worden ingezet als het virus weer dreigt op te laaien. "Het kan zijn dat we een aantal basale maatregelen nodig blijven houden om het virus de baas te blijven deze winter zonder extreme ingrepen te moeten doen."