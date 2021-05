Daklozenorganisaties voeren actie tegen sluiting corona-opvang

Belangenorganisaties voor dak- en thuislozen voeren actie tegen de sluiting van de coronanoodopvang voor dak- en thuislozen in de vier grote steden. Die opvang stopt morgen. Er staan vandaag acties gepland in het Amsterdamse Vondelpark en op het Plein in Den Haag.

De gemeenten sluiten de coronanoodopvang omdat het aantal besmettingen omlaaggaat. Maar de belangenorganisaties vinden dat daarmee grote groepen mensen hun recht op tijdelijk onderdak en behoorlijke huisvesting wordt ontnomen.

In Amsterdam voert de Straatalliantie actie. Volgens woordvoerder Dennis Lahey komen daar ongeveer 200 mensen op straat te staan als de opvang sluit. "Dat hoort niet. Wij vinden dat alle daklozen altijd opgevangen moeten worden en ondersteuning moeten krijgen om uit die situatie te komen", zegt Lahey. "Dus niet alleen corona-opvang of winteropvang."

Geen structurele verandering

Door de sluiting moeten mensen 's nachts weer buiten slapen of op zoek naar een andere oplossing, zegt Lahey. "En dat zorgt voor onveiligheid en vermoeidheid. Als je buiten slaapt, dan is het namelijk niet zo dat je acht uur slaap krijgt. En als je geen dak boven je hoofd hebt, wordt het ook lastiger om aan te tonen dat je recht hebt op een uitkering. En waar laat je je spullen?"

Daardoor komen mensen in een uitzichtloze situatie terecht. "Als je mensen binnen laat slapen en meer rust geeft, dan krijgen ze de mogelijkheid om stappen in hun leven te zetten. Als je alleen bezig bent met waar je moet gaan slapen, hoe je aan eten komt en hoe je de dag veilig doorkomt, dan komt er geen structurele verandering om uit die situatie te komen."

De actie in het Vondelpark is bij de hoofdingangen aan de Stadhouderskade. In Den Haag begint de demonstratie op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Beide acties beginnen om 11.00 uur.