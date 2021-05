Wekdienst 31/5: Middelbare scholen weer helemaal open • Jong Oranje in kwartfinale EK

"Iemand uit Sappemeer belde mij en vertelde dat hij het muntje voor me had", zegt de Drent tegen de regionale omroep. "Ik zei: hartstikke mooi!"

Het muntje is inmiddels via de post bij Snel gekomen en toegevoegd aan de verzameling. "Ik heb hem nu in de map zitten en dan gaat hij lekker op zolder." Tips over het laatste exemplaar uit Uithuizen zijn nog altijd welkom.