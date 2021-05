Klopjacht in Dordogne op Franse oud-militair die schoot op politie

In de Dordogne is een klopjacht aan de gang op een gewapende Franse oud-militair die op de politie heeft geschoten. De zaak doet denken aan de Belgische vermiste militair Jürgen Conings, naar wie al twee weken wordt gezocht door de Belgische politie. In dit geval gaat het om een man van in de dertig.

De Fransman zou vannacht ruzie hebben gemaakt met zijn ex-vrouw in de plaats Le Lardin-Saint-Lazare, zo'n 170 kilometer ten oosten van Bordeaux. Toen de politie daar aankwam, schoot de man op de agenten en vluchtte vervolgens de bossen in.

Volgens de krant Le Figaro zijn zo'n driehonderd agenten naar de man op zoek. Er worden ook vier helikopters ingezet. De man zou ook op een van de helikopters hebben geschoten. De burgemeester van Le Lardin-Saint-Lazare zegt dat de oud-militair net een celstraf had uitgezeten na een veroordeling voor huiselijk geweld.

De voortvluchtige man schoot op een politiehelikopter en ook op een politieauto: