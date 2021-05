NL-Alert: drinkwater koken in Zuidoost Brabant

In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden. Brabant Water heeft rond 16.00 uur een NL-Alert verstuurd. Inwoners van de dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel krijgen het advies kraanwater drie minuten te koken voordat het wordt gedronken, meldt Omroep Brabant. Na het koken is het water veilig om te drinken.

Ook worden de leidingen schoongespoeld. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en/of de waterdruk wat minder is, laat het Brabantse drinkwaterbedrijf weten.

Poepbacterie

Escherichia coli of E. coli is een groep van bacteriën die van nature aanwezig is in de darmen van mensen en dieren. In de dikke darm kan de E. coli nuttig zijn omdat hij de groei van schadelijke bacteriën voorkomt. Maar er zijn volgens het Voedingscentrum ook enkele typen die een voedselinfectie kunnen veroorzaken. In de volksmond wordt (die) E. coli ook wel de poepbacterie genoemd.

Het waterleidingbedrijf in Brabant verwacht dat de problemen in het zuidoosten van Brabant in de loop van morgenmiddag voorbij zijn. Tot die tijd geldt het advies om het water eerst te koken. Het is nog onduidelijk hoe de bacterie in het water is beland.