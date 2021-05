‘Gesloten, tenzij’ wordt 'open, tenzij’: dit zijn de nieuwe versoepelingen

Dat betekent ook dat tot 22.00 uur alcohol mag worden verkocht in de supermarkten. Dat was eerder tot 20.00 uur.

Verder openen ook musea, theaters, bioscopen en doorstroomlocaties binnen vanaf die datum weer de deuren. Wel moeten bezoekers een tijdslot afspreken. Er is één persoon per 10 vierkante meter welkom. Een reservering is voor maximaal 4 personen. Ook gaat dus de binnenruimte van attractie-, natuur- en dierenparken weer open en mogen rondvaartboten het water op.

Sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's gaan weer open. Casino's mogen per 5 juni maximaal 50 personen per ruimte ontvangen.

Iets te vieren thuis? Vanaf 5 juni mag je thuis vier mensen ontvangen en ook buiten mag je met zijn vieren zijn.

Voor zalen geldt een maximum van vijftig bezoekers. De grote zalen zijn daarop een uitzondering: hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand.

Meer sporten

Ook de regels voor het sporten worden versoepeld. Sporten in groepen is toegestaan, en 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Vanaf 18 jaar mogen vijftig mensen met elkaar sporten. Kleedkamers en douches kunnen ook weer open, net als sportkantines. Reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht.

Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.

Met toegangstesten meer mogelijk

Ook nog belangrijk: met toegangstests is meer mogelijk. Als een locatie een negatieve testuitslag vraagt bij toegang geldt er geen maximaal aantal toegestane mensen meer. De anderhalvemetermaatregel blijft wel van toepassing.

Dit zei Rutte tijdens de persconferentie over de versoepelingen: