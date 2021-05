Schizofrene en geradicaliseerde Fransman steekt en schiet agenten neer

Bij Nantes in het westen van Frankrijk zijn bij een steekincident en een daaropvolgende schietpartij drie politieagenten gewond geraakt. De dader is neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Darmanin leed de man aan een zware vorm van schizofrenie en stond hij op een lijst van islamistische radicalen vanwege zijn "rigoureuze" naleving van godsdienstige voorschriften in de gevangenis. Hij was onlangs uit de gevangenis vrijgelaten en stond onder psychiatrisch toezicht.

De man was een veertiger met de Franse nationaliteit, die ook in Frankrijk was geboren. Volgens Darmanin handelde hij alleen en was hij niet veroordeeld voor terroristische daden.

Vrouw neergestoken

De man liep vanochtend een politiebureau binnen in zijn woonplaats Chapelle-sur-Erdre, een voorstadje van Nantes. Hij zei dat hij een probleem had met zijn auto, stak een vrouwelijke agent neer, pakte haar vuurwapen en schoot haar in een been en hand.

De vrouw werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, maar is volgens Darmanin inmiddels buiten levensgevaar.

De dader vluchtte met het vuurwapen van zijn slachtoffer in een auto. Door een ongeluk moest hij al snel te voet verder.

Een politiemacht van 200 man zette met helikopters en honden de achtervolging in. De dader werd na uren gevonden en ingesloten in een bos, waarop hij volgens de politie begon te schieten. Twee agenten raakten gewond en hijzelf werd neergeschoten, waarna hij aan zijn verwondingen bezweek.

Recente geweldsincidenten

Het incident volgt op andere geweldsincidenten tegen de politie. Een maand geleden werd bij Parijs een vrouwelijke politieagent doodgestoken door een Tunesiër die voor zijn aanval video's had bekeken waarop gewelddaden in het kader van de jihad werden verheerlijkt.

In Avignon werd een lid van een anti-drugseenheid doodgeschoten. Na dat incident demonstreerden duizenden agenten in Parijs voor een betere bescherming van de politie en voor hogere straffen voor geweld tegen de politie.