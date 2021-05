Gemeente Bodegraven daagt complotdenkers voor de rechter

Bodegraven-Reeuwijk neemt juridische stappen tegen drie mensen die beweren dat er in de gemeente 'satanisch-rituele kindermoorden' zijn gepleegd in de jaren 80. De beweringen leidden er deze winter toe dat mede-complotdenkers de begraafplaats in Bodegraven overstelpten met bloemen.

Vorige week dreigde de gemeente al met een gerechtelijk proces als het drietal niet binnen 48 uur alle ongefundeerde verhalen op sociale media zou verwijderen. Daar gaven ze geen gehoor aan.

De gemeente acht de drie mannen, van wie twee inmiddels in het buitenland wonen, onder meer verantwoordelijk voor de verstoring van de openbare orde. Verder wil de gemeente geen uitspraken doen over de zaak in afwachting van het proces.

Noodverordening

Aanhangers van de complotdenkers legden afgelopen winter tientallen boeketten en briefjes bij kindergraven op de gemeentelijke begraafplaats. De gemeente besloot daarop een noodverordening in te stellen. Ook heeft de begraafplaats sinds maart permanente beveiliging en deed burgemeester Van der Kamp volgens Omroep West aangifte van smaad, laster en opruiing. De bloemen bij de graven werden op verzoek van de nabestaanden verwijderd.

Naast Bodegraven legden de complotdenkers ook bloemen bij de graven van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Zij zouden volgens de samenzweringstheorie ook zijn vermoord zijn door 'satanisten'.

Buitenland

Een van de gedaagden is Joost K., die in Spanje woont. Hij claimt 'hervonden herinneringen' te hebben aan kindermoorden in Bodegraven waar hij 'getuige' van is geweest.

Youtuber Wouter R. en complotdenker Micha K. verspreidden hetzelfde verhaal onder hun aanhangers. K. heeft in Nederland nog een gevangenisstraf uitstaan van een half jaar voor smaad en laster en bedreiging. Hij woont nu in Noord-Ierland, daar buigt justitie zich over een uitleververzoek aan Nederland.