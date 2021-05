Honderden mensen lopen stille tocht in Amsterdamse Pijp na mesaanvallen

In de Amsterdamse Pijp lopen enkele honderden mensen een stille tocht tegen zinloos geweld, naar aanleiding van de steekincidenten afgelopen vrijdagavond. Een slachtoffer van 64 jaar oud kwam daarbij om het leven, vier mensen raakten gewond.

Initiatiefnemers van de stille tocht zijn de nabestaanden van de overleden man. Ze onthullen een tegel tegen zinloos geweld op de plek waar hij om het leven kwam en lopen langs de plekken waar de andere slachtoffers werden neergestoken.

Ook startten de nabestaanden van het 64-jarige slachtoffer eerder deze week een crowdfundingsactie om zijn uitvaart te kunnen betalen, omdat hij niet zou zijn verzekerd. Inmiddels is er al ruim 20.000 euro ingezameld.

Waarschijnlijk geen terroristisch motief

Vorige week stak een 29-jarige verdachte uit Amstelveen vijf mensen neer op verschillende locaties. Een van hen, de man van 64 uit Amsterdam, overleed op straat. De gewonden zijn tussen 21 en 28 jaar. Volgens getuigen gedroeg de dader zich verward. Bronnen zeiden dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde.

De politie zei eerder dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een terroristisch motief, maar sloot het ook niet uit. De verdachte is, op enkele verkeersdelicten na, geen bekende van politie en justitie.

De steekpartij maakte grote indruk op de mensen in de buurt. Ook burgemeester Femke Halsema zei afgelopen weekend dat ze erg was geschrokken. "Juist omdat dit zo'n vreedzame wijk is. Zoiets wordt hier niet verwacht."

"Het geeft een heel onveilig gevoel", zei een van de buurtbewoners eerder: