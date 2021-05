Kabinet werkt mee aan plan voor meer geld voor rechtsbijstand

Er gaat vanaf volgend jaar meer geld naar de sociale advocatuur, die mensen ondersteunt die niet zelf een advocaat kunnen betalen. Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij voorbereidingen treft voor de uitvoering van de motie van de PvdA en GroenLinks daarover.

In die motie, die vorige maand ruime steun kreeg, staat dat er fors geïnvesteerd moet worden in de gesubsidieerde rechtsbijstand, zodat sociale advocaten een redelijke boterham kunnen verdienen en burgers hun recht kunnen halen.

Hoeveel geld er precies naar de sociale advocatuur gaat, moet in de kabinetsformatie worden afgesproken, vindt Dekker. "Maar als die afspraken er zijn, moeten we er wel klaar voor zijn. Ik onderschrijf de richting van de motie", zei hij. De meeste partijen die bij de formatie betrokken zijn, willen een betere rechtsbijstand.

PvdA en GroenLinks vinden dat een nieuw kabinet er alleen kan komen als de toegang tot het recht voor burgers verbeterd wordt. Het moet onderdeel worden van de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Dat is volgens hen een les uit de toeslagenaffaire, waarin ouders ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt. Het lukte de meesten niet om dat met succes voor de rechter aan te vechten.

Werkdruk stijgt

Sociale advocaten klagen al jaren steen en been over de gebrekkige vergoeding voor hun werkzaamheden, terwijl de werkdruk stijgt. Steeds meer juristen stappen over naar ander werk omdat ze te weinig verdienen.

Om al te grote problemen te voorkomen, gold er de afgelopen twee jaar een overbruggingsregeling van zo'n 36 miljoen euro per jaar, maar die loopt op 31 december van dit jaar af. Dekker verzekerde de Kamer dat de sociaal advocaten er dan niet in inkomen op achteruit zullen gaan. "Een terugval, dat gaan we niet doen", zei de minister. Net als de Kamer vindt hij het belangrijk om de sector perspectief te bieden, zodat ook jonge mensen blijven kiezen voor een carrière in de sociale advocatuur.

Verschillende partijen willen dat het nieuwe kabinet jaarlijks zo'n 127 miljoen euro investeert in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat is ook het bedrag dat een onafhankelijke commissie vier jaar geleden becijferde. Ook Dekker denkt in die richting

De SP is blij met de toezegging van de minister, maar vindt dat er nu al extra geld moet gaan naar de sociale advocaten. De tarieven moeten met ingang van 1 juli met 10 procent omhoog, meent de partij. Dekker vindt dat geen goed plan. "Er is nu draagvlak om iets extra's te doen. Dan doe ik het liever in één keer goed per 1 januari."